МИД: Украинцев на атакованном пиратами вблизи Бенина танкере не было

На борту танкера, который подвергся нападению пиратов у побережья Бенина, граждан Украины не было.

Об этом сообщил в Твиттере пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе», — написал Николенко.

Как сообщала ранее Одесса News, на борту танкера Davide B, который принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement, находился 21 моряк из Украины, Румынии и Филиппин. Танкер Davide B 12 марта атаковали девять вооружённых пиратов у побережья Бенина, которые взяли в плен 15 членов экипажа.

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