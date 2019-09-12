Зеленский встретился с освобождёнными из плена моряками

12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобождёнными украинскими военными моряками, которых незаконно удерживали в Российской Федерации, и членами их семей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что встреча состоялась в неформальной обстановке на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

«Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на родину», — рассказали в Офисе Президента.

Президент также поблагодарил родных моряков за поддержку, которую они оказывали.

«Они такие же герои, как и вы. Они делали всё, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», — сказал глава государства, обращаясь к морякам.

В то же время Президент рассказал, что операция по возврату незаконно удерживаемых в РФ украинцев была сверхсложной, к процессу были привлечены многие люди и органы власти.

«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что сейчас уже решён вопрос с выделением жилья освобождённым морякам в Одессе.

В свою очередь, моряки поблагодарили Президента за возвращение домой, а некоторые из них пригласили главу государства на собственные свадьбы. Также приглашённые поблагодарили Владимира Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами находящихся моряков, ведь это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности, со стороны средств массовой информации.

По данным ОП, во время встречи Зеленский вручил морякам подарки — президентские часы.

Как сообщала Одесса News, 22 военных моряка и 2 сотрудника СБУ вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и Российской Федерацией удерживаемых лиц.