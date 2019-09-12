Украине передали 54 заключённых с неподконтрольных территорий ДонбассаОРЛО

12 сентября вблизи Счастья состоялась очередная передача украинских заключённых на подконтрольную территорию.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня на мосту возле города Счастье в седьмой раз состоялась передача осуждённых граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области», — написала она.

Так, во время передачи от представителей т.н ЛНР получено 54 человека. Среди них самому младшему – 26 лет, а самому старшему – 61 год.

«Эти осуждённые проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в г. Киеве», — отметила Денисова.

Омбудсмен отметила, что сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек сегодня же будет освобождён в связи с окончанием срока отбывания наказания.

«Также передано 10 уголовных дел, по которым осуждённые лица смогут обратиться к судебным органам в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлен», — добавила Денисова.

В целом с декабря 2018 года по сегодняшний день с неподконтрольной части Луганской области было передано 373 осуждённых гражданина Украины, с Донецкой – 13, из них 105 человек – освобождены.

«Подчёркиваю, что работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского», — резюмировала омбудсмен.

Фото: Facebook