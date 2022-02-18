Главари боевиков «ЛНР» и «ДНР» объявили об эвакуации населения ОРДЛО

Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник заявил 18 февраля, что жителей неподконтрольной украинским властям территории Луганской области будут «организованно эвакуировать» на территорию России.

Об этом сообщило издание ГОРДОН о ссылкой на подконтрольный боевикам «Луганский информационный центр».

Пасечник утверждает, что такие действия проводятся «из-за эскалации напряжённости на линии соприкосновения».

Оккупационной власти в ОРЛО поручили «помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска» с Россией, которая якобы готова обеспечить жителям оккупированных территорий Донбасса «организованный приём и размещение».

«Ещё раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», — добавил Пасечник.

Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.

Отмечается, что о подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, который подчёркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе.

«Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несёт государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинён людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией», – заявлял Залужный.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединённых сил, были обстреляны 30 населённых пунктов на подконтрольных Украине территориях, причём под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

Как сообщала Одесса News, Министерство обороны России объявило о запланированных на 19 февраля учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod