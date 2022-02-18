Одесские школьники 21 февраля вернутся за парты

В связи со снижением динамики заболеваемости среди детей и подростков, с понедельника, 21 февраля, учащиеся 1-11-х классов Одессы выходят на очное обучение.

Как сообщает официальный сайт города, в школах обеспечено выполнение требований санитарно-гигиенического режима.

«Родителей просят соблюдать социальную ответственность и не отпускать в школу ребёнка с проявлениями респираторных заболеваний», — говорится в сообщении.

Родители учащихся 1-4-х классов, выбирающих продолжение дистанционной формы обучения, могут обратиться в администрацию школы.

В заведениях будут созданы дистанционные группы для учащихся начальной школы.

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