Куда пойти в Одессе на выходных 19-20 февраля

Надеемся, строгие карантинные ограничения не омрачат выходные дни и Вы сможете в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Выбор, как всегда, за Вами.

19 февраля в 11:00 и 13.00 «Волк и семеро козлят» — спектакль Одесского областного театра кукол (ул.Пастера, 15). Спектакль зрелищный, музыкальный и танцевальный! Известный сюжет народной сказки дополнен историей самого младшего козлёнка, который мечтает научиться летать. И, представьте себе, у него это получается. Благодаря чему он помог маме Козе спасти своих братьев и сестер. Стоимость билетов от 150 гривен.

19 февраля в 19:00 — «Дон Жуан» — феерически праздничная история любви и красоты, великодушия и мудрости, с элементами музыки, танца, трюков и спецэффектов! И всё это в исполнении легендарного театра «Маски» в Доме Клоунов. Стоимость билетов от 180 гривен.

19 февраля в Одесской областной филармонии состоится большой концерт ВИА «Лейся Песня» Дмитрия Домина. Самый мощный состав ансамбля за все годы. Любимые песни в знакомой аранжировке. Прекрасная тёплая атмосфера встречи. На сцену выйдет новый состав ансамбля, созданный в 2015 году. Приходите 18 часов, чтобы вместе с Дмитрием Доминым спеть легендарные композиции: «Родная земля», «Прощай», «Обручальное кольцо», «Песенка про сапожника», «Вот увидишь», «Кто тебе сказал», «Клён» и многие другие. Стоимость от 190 грн.

19 февраля в Театральном депо на Нежинской, 44, покажут откровенный спектакль «Женщина с тысячами лиц». Приходите к 19:00. Стоимость 200 грн.

20 февраля в 19 часов спектакль «Вий» — один из самых таинственных, пугающих и увлекательных сюжетов классической литературы.

Жанр спектакля — мюзикл, а специфику этой масштабной постановки можно, используя «киношную» терминологию, назвать спецификой блокбастера. Действительно, «Вий» — своеобразный театральный блокбастер — с масштабными костюмированными сценами, танцами, песнями, очень сложными и зрелищными трюками и спецэффектами. Цена билетов от 80 до 300 грн. Продолжительность — 2 часа 30 мин.



До 25 февраля с 10.30 до 17.00 в Одесском музее западного и восточного искусства, который находится на Пушкинской угол Греческой улицы, начал работу уникальный выставочный проект — «Новые мосты». Символика мостов в культуре имеет глубочайшее сакральное значение. Мост соединяет Небо и Землю, объединяет онтологические первоначала, становится символом перемен. Именно эти смыслы аккумулировала в себе выставка трёх художников New Bridges (Одесса-Киев). Это аллегорическое средство построить мосты между разными городами, художниками и зрителями.

До 28 февраля в одесской галерее Invogue#Art на улице Екатерининской, 25, проходит фотовыставка победителей международного конкурса “I SEE PHOTO AWARDS 2021”. Участники выставки – молодые авторы, чьи работы уже отмечены критиками, жюри конкурсов и экспертами в международной сфере фотографии. Выставка посвящена арт-фотографии, являющейся отражением художественного видения окружающего мира. Вход свободный при условии соблюдения карантинных правил. График работы галереи: Пн-Вс с 11.00 до 20.00.

До 6 марта в галерее Летнего театра Горсада проект «Грековка. Скульптура». Здесь показывают свои работы три десятка одесских скульпторов – педагогов, студентов и выпускников Грековского художественного училища. На выставке работы из бронзы, гипса, дерева, глины, шамота, камня, пластика, композита. Выставка также дополнена обширными фотоматериалами, представляющими работы одесских скульпторов, выполненные в разные годы и расположенные в разных местах города и области.

По 2 апреля в Одесском художественном музее выставка Павла Макова «Мапа Мунди». Павел Маков — один из самых дорогих украинских художников, его работами украшены Пинчукартцентр (Киев), Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Библиотека Конгресса (Вашингтон) и другие музеи мира. Именно он готовит украинский павильон на 59-й Венецианский биеннале (2022). Стоимость билета 50-100 гривен. Во время карантина для посещения музея необходимо иметь сертификат вакцинации или отрицательный тест на ПЦР (до 72 часов), или справку о выздоровлении в «Дії».

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Думская

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