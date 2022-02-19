В Одесской области бандиты ворвались в дом к пенсионерам и забрали всё самое ценное

Житель Одессы и выходец из соседней страны несколько дней назал в Подольском районе Одесской области ворвались в дом к пенсионерам, ограбили их и скрылись.

Подробности ограбления и задержания преступников рассказало Главное управление Нацполиции в Одесской области на своём официальном сайте.

«Двое злоумышленников, одессит и выходец из соседней страны, вечером ворвались в дом супружеской пары. Ударив главу семейства, пытавшегося сопротивляться незваным гостям, правонарушители связали мужа вместе с женой и, пригрозив пистолетом, отобрали сбережения семьи, золотые украшения и два мобильных телефона», — говорится в полицейском сообщении.

Потерпевшие сообщили об ограблении полиции. Через несколько дней кропотливой работы оперативных и следственных подразделений областной и районной полиции был задержан один фигурант — при силовой поддержке батальона полиции особого назначения его сняли с автобуса, следовавшего с международного автовокзала Одессы в Кишинёв. Второго правонарушителя задержали, когда он пытался добраться из Измаила в областной центр.

С фигурантами проводят следственные действия, одному из них уже доложено о подозрении в разбойном нападении с проникновением в жильё.

У злоумышленников изъяли доказательства их причастности к преступлению. Оба задержаны. Сумма ущерба, нанесённая супругам, составляет 130 тысяч гривен.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Кроме того, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям. Процессуальное руководство дела осуществляет Подольская окружная прокуратура.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту разбойного нападения на жильё председателя одной из объединённых территориальных громад Березовского района Одесской области, незаконного обращения с оружием и посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.

Фото: Подольское районное управление полиции в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod