СOVID-19: в Одесской инфекционке находится 51 пациент в тяжёлом состоянии

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 9 сентября в Одессе зарегистрированы 3 813 случаев COVID-19.

За последние сутки в зарегистрированы 64 новых случая у одесситов.

По данным на 9 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 211 пациентов с COVID-19. Из них 160 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 51 пациент — в тяжёлом состоянии, из них один подключён к аппарату ИВЛ.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили пять человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей — мальчик в возрасте 12 лет и две девочки в возрасте 15 и 17 лет находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 49 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 408 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 344 одессита.

В городе проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов четырьмя мобильными бригадами Центра неотложной медицинской помощи. За весь период ими выполнено свыше 2 600 выездов, в ходе которых проведено 6 800 обследований на COVID-19.

Рост заболеваемости COVID-19 создаёт значительную нагрузку на эти бригады, в связи с чем в ближайшее время запланировано создание дополнительной, пятой, сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что всего с начала регистрации заболеваемости COVID-19 под наблюдение семейных врачей в Центры первичной медико-санитарной помощи переданы 3 620 контактных лиц. Из них у 3 034 человек уже закончился период карантина, они здоровы и сняты с изоляции. За последнюю неделю с самоизоляции сняты 213 лиц.

В связи с тенденцией к росту заболеваемости департаментом здравоохранения Одесского горсовета проведена реорганизация коечного фонда. В настоящее время для госпитализации пациентов с COVID-19 в городских медучреждениях Одессы развернута 621 койка. Из них 189 мест подключено к системе централизованной подачи кислорода.

Перечень учреждений здравоохранения, которые определены для госпитализации больных COVID-19, включает шесть городских медучреждений.

В городской инфекционной больнице развернуто 360 коек для госпитализации пациентов с COVID-19, в городской больнице №5 — 90 коек, №1 — 30 коек и 6 реанимационных мест для пациентов с COVID-19, в ГКБ №10 — 60 коек и 15 реанимационных. Для госпитализации беременных и рожениц с подозрением на COVID-19 предусмотрено 30 коек в городском роддоме №2, для госпитализации детей — дополнительно 30 коек в детской городской клинической больнице №3.

Как сообщала Одесса News, в прошедший вторник в Одесской области умер 1 человек, заражённый коронавирусом, 106 пациентов пополнили количество больных.