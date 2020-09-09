В Украине за сутки 2 551 новый случай коронавируса, 45 — смертельных

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 551 новый случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 143 030.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 45 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 2 979 летальных исходов.

В то же время выздоровели за сутки 1 157 больных COVID-19. В общей сложности, от коронавируса вылечились 64 703 человека.

Больше всего больных за сутки обнаружено в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150) областях.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области во вторник умер 1 человек, заражённый коронавирусом, 106 пациентов пополнили количество больных.