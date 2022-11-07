Жизнь продолжается: за неделю в Одессе появились на свет 110 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 110 младенцев, в числе которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики – на свет появились 59 маленьких одесситов и 51 юная одесситка.

«Наибольшее количество новорожденных за неделю появилось на свет в городском роддоме №7 – 43 младенца», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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