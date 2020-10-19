196 малышей родились в Одессе на прошлой неделе, большинство — мальчики

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 196 новорожденных, в числе которых две двойни.

Как сообщает официальный сайт города, новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками — на свет появились 101 маленький одессит и 95 юных одесситок.

Отмечается, что лидером по числу новорожденных на прошедшей неделе стал городской роддом №1, где увидели свет 63 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 220 новорожденных, в том числе три пары близнецов.