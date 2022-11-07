Украинско-американская ракета-носитель Antares вывела на орбиту корабль NASA

Двухступенчатая ракета-носитель Antares, разработанная с участием Украины, вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Cygnus почти с 4 тоннами груза NASA для Международной космической станции.

Об этом сообщает Space.com, пишет Укринформ.

Ракета-носитель стартовала с Центра космических полётов на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния в понедельник в 13.32 по киевскому времени.

Через восемь минут Antares вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus с 3749 кг полезного груза NASA для МКС на борту.

В NASA заявили, что груз включает 1637 кг материалов для экипажа, 850 кг научного снаряжения, 66 кг оборудования для выхода в открытый космос, 1077 кг транспортного оборудования.

Пристыковка космического корабля к МКС ожидается в среду во второй половине дня.

Отмечается, что запуск произошёл с задержкой на ​​день из-за срабатывания пожарной сигнализации в Центре управления полетами Northrop Grumman в Далласе, штат Вирджиния, что привело к эвакуации из здания.

Кстати. Antares – это ракета-носитель, разработанная американской компанией Northrop Grumman при активном участии ГП «КБ «Южное», ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» и других подрядчиков.

Как сообщала Одесса News, 13 января 2022 года с мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 c украинским спутником «Січ-2-30».

Фото: SPACEONUKRAINE, КБ «Южное»

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