Трампа госпитализировали из-за COVID-19

Глава Белого дома Дональд Трамп в пятницу прибыл в госпиталь, где будет лечиться от заболевания COVID-19, обнаруженного у него накануне.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал CNN.

«Президент Дональд Трамп прибыл вечером пятницы в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где, как заявляет Белый дом, останется в больнице в течение ближайших нескольких дней», — отмечается в сообщении.

Таким образом, президент США был госпитализирован примерно через 15 часов после того, как сообщил о положительном тесте на коронавирус.

Белый дом отрицает, что госпитализация была вызвана срочным ухудшением состояния здоровья президента США.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, Трамп «остаётся в хорошем настроении, имеет лёгкие симптомы и работает в течение дня».

Помощник по связям с общественностью Белого дома Алисса Фарах сообщила, что передачи власти не будет. Глава Белого дома Дональд Трамп не передал полномочий вице-президенту Майку Пенсу, сохранив за собой все полномочия управления государством.

Кстати. В США, по состоянию на 8 часов утра 3 октября, количество заболевших COVID-19 составляет 7 549 323 (+54 652 за сутки), умерших 213 524 (+864) человека.

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

США в настоящее время занимают первое место среди стран мира по количеству заболевших и умерших.

Как сообщала Одесса News, каждые 16 секунд от коронавируса где-то в мире умирает один больной.