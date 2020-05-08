Медики «скорой» Одесской области не получили доплату за работу по борьбе с COVID-19

Медики скорой помощи Одесской области, работающие с коронавирусными пациентами, не получили доплату за свой труд.

Как написал на своей странице в Facеbook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, Президент Владимир Зеленский поставил чёткую задачу: наши медики должны получить доплату за борьбу с коронавирусом.

Одесская облгосадминистрация провела все необходимые расчёты до конца апреля. Медики всех опорных больниц получили оплаты и надбавки. Однако выплата медикам «скорой помощи» не была проведена и вина здесь областного центра экстренной медпомощи, — считает глава ООГА.

«Хочу здесь прояснить крайне неприятную ситуацию, которая сложилась с несвоевременными выплатами медикам «скорой помощи». Руководство Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф не перечислило надбавки вовремя».

Михаил Куцый поручил Департаменту финансов облгосадминистрации выехать в областной центр экстренной помощи для решения проблемы.

«Сегодня все больницы должны отчитаться о получении надбавок и целевое использование средств. Мы устанавливаем все обстоятельства и ответственных в этой ситуации. Будут приняты соответствующие кадровые решения», — пообещал руководитель области.