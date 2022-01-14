Украинский спутник в космосе работает в штатном режиме

13 января с мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 c украинским спутником «Січ-2-30».

Спутник предназначен для гражданских задач, но может отслеживать и военную технику.

Спутник вывела на орбиту с мыса Канаверал ракета Falcon 9 согласно контракта между SpaceX и КБ «Южное», который составляет около 2 млн долларов.

В настоящее время за работой спутника наблюдают два Центра управления полётами: специально модернизированный в Хмельницкой области и новый дублирующий в Киеве.

Почти 11 лет у Украины не было в космосе работоспособных спутников оптического наблюдения, но в ближайшие три года запланирован запуск ещё семи.

Президент Украины Владимир Зеленский онлайн следил за запуском.



Как сообщала Одесса News, у Украины уже были на орбите свои космические аппараты: спутники оптического ДЗЗ «Сич-1», «Сич-2» и радиолокационный ДЗЗ «Океан-О». Эти космические аппараты выводились в космос в период с 1995-го по 2011 годы.

Инфографика: Укринформ

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