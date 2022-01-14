Суд перенёс слушание дела по незаконному строительству ЖК «Ля Мэр» в Одессе

13 января состоялось судебное заседание Одесского окружного административного суда, на котором небезразличные одесситы пытались отменить фиктивную документацию для строительства 9-этажного ЖК «Ля Мэр» на склонах 13-й станции Большого Фонтана.

О судебных перипетиях сообщает общественная организация «Волонтёрское движение «Спільна мета».

В ходе судебного заседания неоднократно отмечалось, что застройщик никогда не обращался в Департамент архитектуры и градостроительства Одесского городского совета за получением градостроительных условий и ограничений, а сам Департамент никогда таких градостроительных условий и ограничений не регистрировал и не выдавал.

«Однако, оказалось, что на застройщика работают настоящие волшебники. Ведь только магическим вмешательством можно обосновать наличие градостроительных условий и ограничений для строительства ЖК «Ля Мэр» без единого их следа в уполномоченном органе. Более того, застройщик не иначе, как наколдовал подпись начальника Департамента архитектуры. Ведь в то время он находился на территории другой страны, а его полномочия выполнял заместитель начальника Департамента», — говорится в сообщении.

Казалось бы, вопрос вполне понятен, ведь при отсутствии уполномоченного лица, исполнение его обязанностей должно быть возложено на другое должностное лицо. Однако, суд решил иначе и вызвал представителя Департамента архитектуры и градостроительства на судебное заседание, которое состоится 27 января в 14:00.

Даст ли это какие-то результаты, узнаем на следующем судебном заседании.

Как сообщала Одесса News, несмотря на решение Апелляционного суда Украины прекратить строительство на одесских склонах жилищного комплекса «Ля Мэр», застройка продолжается.

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