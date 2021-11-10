Суд запретил строительство в Одессе ЖК «Ля мэр», но застройка продолжается

Одесса News днями писала о решении Апелляционного суда Украины прекратить строительство на одесских склонах жилищного комплекса «Ля Мэр».

Однако фотокор Одесса News заснял сегодня кадры, подтверждающие, что застройщики игнорируют решение суда.

Напомним, строительная компания пыталась оспорить выданный ранее запрет на строительство, однако суд остался непреклонен. Теперь подрядчику нельзя возводить не только комплекс, но и подпорную стену, которая по изначальному плану должна была уберечь прибрежный склон от обрушения.

Новая высотка должна была появиться у самого моря. Ещё летом там велись строительные работы. Затем с площадки уехала вся техника, и вот вновь… Кстати, на данный момент застройщик продолжает публиковать предложения о продаже квартир на сайтах по продаже недвижимости.