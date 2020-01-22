Минёр киевского моста Метро оказался психбольным

Алексея Белько, подозреваемого в минировании моста Метро в Киеве, переведут в психиатрическое заведение.

Соответствующее ходатайство прокуратуры удовлетворил Днепровский райсуд столицы, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

“Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в «минировании» моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение”, — говорится в сообщении.

Это решение суд принял 20 января.

Отмечается, что согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, Белько на момент совершения уголовного правонарушения по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и управлять ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние подозреваемого не изменилось, в связи с чем он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждении по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

Учитывая всё это, в суд было внесено ходатайство об изменении Белько ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на помещение в специализированное медучреждение в условиях, исключающих опасное поведение в пределах срока досудебного расследования.

Как сообщала Одесса News, 18 сентября злоумышленник заблокировал движение на мосту Метро в Киеве, расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 5 часов перекрыла движение автомобилей и поездов метро на мосту.

Злоумышленника задержали. Им оказался бывший участник АТО 42-летний Алексей Белько, который проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций, а в июле 2019 года был уволен со службы.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжкие последствия) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тысяч гривен. Однако залог не был внесён.

Впоследствии суд продлил ему меру пресечения до 16 февраля 2020 года.