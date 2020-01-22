22 января в Одессе отмечают День Соборности Украины.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко состоялся торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, передаёт наш корреспондент.

К 10 утра к памятнику подошли руководители города, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, общественных организаций, военнослужащие, молодёжь.

Сегодня на административных зданиях предприятий, учреждений и организаций, а также жилых домах поднят Государственный Флаг Украины.

В храмах Одессы проходят молебны за единство Украины.

Ко Дню Соборности Украины на протяжении января-февраля в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, а также библиотеках города Одессы пройдут тематические мероприятия.

Для справки. День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Фото: Пресс-служба Одесского облсовета