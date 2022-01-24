Ряд одесситов удостоен государственных наград и почётных званий в День Соборности

Своим Указом Президент Украины отметил государственными наградами ряд представителей Одесской области по случаю Дня Соборности.

Полный текст Указа Украины №27/2022 публикуется на официальном сайте Офиса Президента.

Отмечается, что за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, укрепление международного авторитета Украины, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд орденом «За заслуги» ІІІ степени награждён КАЗАРЯН Генрих Генрихович – председатель Ассоциации протезно-ортопедических предприятий «Ортонет», г.Одесса.

Также присвоены почётные звания:

«Заслуженный артист Украины» — ТКАЧУК Наталии Юрьевне – солистке-вокалистке Одесского академического театра музыкальной драмы имени М.Водяного

Наталии Юрьевне – солистке-вокалистке Одесского академического театра музыкальной драмы имени М.Водяного «Заслуженный изобретатель Украины» — СТОЯНОВУ Александру Николаевичу – профессору кафедры Одесского национального медицинского университета

Александру Николаевичу – профессору кафедры Одесского национального медицинского университета «Заслуженный врач Украины» — ВОЛКОВОЙ Ольге Николаевне – медицинскому директору коммунального некоммерческого предприятия «Черноморская больница» Черноморского городского совета Одесской области; МАЛОНОГЕ Светлане Александровне – начальнику службы коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Одесского областного совета

Ольге Николаевне – медицинскому директору коммунального некоммерческого предприятия «Черноморская больница» Черноморского городского совета Одесской области; Светлане Александровне – начальнику службы коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Одесского областного совета «Заслуженный работник транспорта Украины» РЕВЕНКО Виталию Юрьевичу – капитану судов далёкого плавания, преподавателю Специального колледжа морского транспорта, г.Одесса

Виталию Юрьевичу – капитану судов далёкого плавания, преподавателю Специального колледжа морского транспорта, г.Одесса «Заслуженный юрист Украины» — НЕУГОДНИКОВУ Андрею Александровичу – декану факультета Национального университета «Одесская юридическая академия»; ПРАВЕДНОЙ Людмиле Николаевне – адвокату, г.Одесса.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области прошли торжества по случаю Дня Соборности Украины.

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