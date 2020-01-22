Президент наградил ряд одесситов ко Дню Соборности Украины

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд Президент Украины накануне Дня Соборности наградил ряд одесситов государственными наградами.
Список награждённых размещён на официальном сайте Президента Украины.
Государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины награждены:
- орденом «За заслуги» II степени
ГЛАЗЫРИН Владимир Львович — профессор кафедры Одесской государственной академии строительства и архитектуры
- орденом «За заслуги» III степени
НАКЛЁВКИН Анатолий Анатольевич — пенсионер, член общественной организации «Клуб ветеранов · плавания и спорта «Гаврилыч Мастерс», Одесса
- орденом княгини Ольги III степени
Черкасова Ольга Игоревна — первый заместитель председателя общественной организации «Одесская областная организация физкультурно-спортивного общества» Динамо «Украины»
Также Президент присвоил почётные звания:
- «НАРОДНЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ»
Демидовой Виоле Григорьевне — солистке-инструменталистке (фортепиано), доценту кафедры Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой
- «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ»
ДЕДИКОВУ Максиму Викторовичу — заместителю председателя правления, руководителю регионального отделения Всеукраинской молодёжной общественной организации «Украина-фестиваль», Одесса
ШЕВЧЕНКО Лилии Михайловне — доценту кафедры Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой.