Президент Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Авдеевке

29 декабря во время поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой контрольно-наблюдательный пункт 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая находится в Авдеевке.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава государства заслушал доклад командира бригады – Героя Украины Николая Чумака – об оперативной ситуации на направлении и ходе оборонных действий. По словам комбрига, российские захватчики не жалеют людей, но наши защитники крепко удерживают позиции и даже берут в плен солдат противника.

Президент пообщался с воинами, поблагодарил за высокий боевой дух, расспросил военных об основных потребностях, среди которых чаще всего упоминалось необходимость пополнения личного состава и средств РЭС.

Владимир Зеленский также вручил защитникам Авдеевки государственные награды.

Также Зеленский посетил передовую хирургическую группу 59-го военного мобильного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Северного региона, ознакомился с работой хирургической группы, которая принимает раненых защитников из стабилизационных пунктов оперативно-тактических группировок «Лиман» и «Соледар», а также вручил награды медицинским работникам.

Президент также пообщался с ранеными военнослужащими, проходящими здесь лечение, и вручил им государственные награды. «Благодарю вас за то, что воюете так крепко. Поздравляю вас с праздниками. Желаю скорейшего выздоровления. Победы в следующем году!» – сказал Глава государства.

Фото: ОПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy