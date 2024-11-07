Одессит фасовал кофе якобы мировых брендов в антисанитарных условиях

Киберполицейские и детективы Бюро экономической безопасности Одесской области разоблачили жителя областного центра, наладившего нелегальное производство кофе в антисанитарных условиях и продававшего его в якобы оригинальной упаковке с брендовым именем.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Детективы завершили расследование по этому делу и передали его в суд.

Отмечается, что правоохранители в июле 2024 года изъяли из незаконного оборота 684 кг продукции более чем на 1,5 млн грн.

В ходе расследования установлено, что частный предприниматель обустроил помещение, где в антисанитарных условиях фасовал кофейное сырьё в упаковки с айдентикой мировых брендов, не имея разрешительных документов на использование известных торговых марок.

Фальсифицированную продукцию под видом оригинальной оптовой и розничной партии делец распространял в интернете, а также в местных торговых точках и рынках региона.

Правоохранители провели обыски по местам проживания и деятельности фигуранта и изъяли оборудование для фасовки и упаковки кофейной продукции, денежные средства, а также 684 кг кофейных зерен и растворимого кофе стоимостью более 1,5 млн грн.

По всей вероятности, фальсификатор отделается штрафом, ибо санкция статьи по ч. 1 ст. 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знака для товаров и услуг), по которой обвиняется «кофеман», предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере до четырёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Одесса News информировала, что в Одесской области на подпольном производстве «брендовых» духов разоблачены 11 участников преступной группы.

Фото: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

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