За убийство пенсионера житель Одесской области 8 лет жизни проведёт в тюрьме

За то, что лишил жизни пенсионера, житель Подольского района Одесской области проведёт за решёткой восемь лет.

Об этом сообщает Подольский отдел полиции в Одесской области.

«В начале февраля подогретый водкой 27-летний мужчина беспощадно избил 78-летнего односельчанина якобы потому, что он высказался в его адрес оскорбительными словами, и оставил у заброшенного сельского колодца на произвол судьбы. За несколько часов пострадавшего обнаружили без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителя установили подольские полицейские детективы. Мужчина был арестован, ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

После проведения досудебного расследования и экспертиз обвинительный акт правоохранители передали в суд. Изучив материалы дела, суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор районного суда в Одесской области, по которому жительницу Великомихайловского района признали виновной в убийстве своего новорожденного ребёнка. Женщина приговорена к 2 годам заключения.