Льготная растаможка «евроблях» завершилась — с 10 ноября нарушителей будут штрафовать

С 10 ноября заканчивается период льготного растаможивания подержанных автомобилей с европейской регистрацией, ввезённых в Украину до 31 декабря 2020 года.

Это следует из положений Законов Украины №1402-IX и №1403-IX.

Во время льготного периода, который длился с 15 июня владельцы легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн с европейской регистрацией, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года, имели возможность растаможить их за 1-3 тыс. долл. в зависимости от возраста автомобиля и объёма двигателя. По данным Гостаможслужбы, на 1 ноября этим правом воспользовались 66 тыс. владельцев таких авто, пополнив госбюджет на 2,3 млрд. грн.

С 10 ноября полиция может останавливать нерастаможенные «евробляхи» и налагать на их владельцев штрафы в размере 8,5 тыс. грн и передавать данные об этих авто в Гостаможслужбу. Таможенники, в свою очередь, будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей. После штрафа автомобиль можно будет вывезти за границу или растаможить его в Украине.

Однако, до 8 февраля 2022 года ещё остается возможность льготного растаможивания «евробляхи» для участников боевых действий в зоне проведения ООС.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября 2020 года под зданием Верховной Рады в Киеве владельцы автомобилей на еврономерах требовали от депутатов принять законопроект №3704 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога». Среди митингующих была большая группа из Одессы.

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