В Малиновском районе Одессы внедряется новая схема дорожного движения

Со следующей недели в Малиновском районе Одессы будет внедрена новая схема организации дорожного движения на улице 2-я Пригородная и в Парашютном переулке.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Так, на улице 2-й Пригородной, от ул. Спартаковской до ул. М. Бабаджаняна, будет продолжено одностороннее движение автотранспорта.

В Парашютном переулке, от ул. М. Бабаджаняна до ул. Спартаковской, будет начато одностороннее движение автотранспорта.

В течение недели специалистами отдела дорожных знаков и турникетов КУ «СМЭП» будет произведён монтаж соответствующих знаков дорожного движения.

Также на пересечении с улицей Сурикова будут установлены новые приоритетные знаки.

О начале действия новой схемы организации дорожного движения по указанной локации будет сообщено дополнительно.

Как сообщала Одесса News, в связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети по Александровскому проспекту в Одессе с 10 ноября временно закрыто движение автотранспорта.

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