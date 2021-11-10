Кабмин назначил нового директора Ренийского морского торгового порта

Сегодня, 10 ноября, Кабинет министров назначил нового директора Ренийского порта.

Об этом сообщает USM.

Так, новым постоянным руководителем ГП «Ренийский морской торговый порт» стал Максим Игнатенко, который с января 2021 года исполнял обязанности директора на этом предприятии.

Максим Игнатенко — юрист. В 2013 году получил свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью. В начале этого года Кабмин назначил Игнатенко и.о. директора Ренийского МТП, вместо Дмитрия Володина.

В ноябре 2019 года появилась информация, что экс-руководителя предприятия будут судить за невыплату заработной платы сотрудникам. Последние годы Ренийский МТП накопил многомиллионные долги по зарплатам и налогам. Невыплаты средств работникам также связаны с арестом имущества порта по требованию Государственной фискальной службы из-за неуплаты налогов.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года Министерство инфраструктуры Украины назначило Владимира Швыдченко начальником филиала «Усть-Дунайск» ГП «Администрация морских портов Украины» (администрации морского порта «Усть-Дунайск»).

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