Одесские евробляхеры митингуют под стенами Верховной Рады в Киеве

3 ноября под зданием Верховной Рады в Киеве владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект №3704 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога». Среди митингующих большая группа из Одессы.

как передаёт корреспондент Одесса News. на акцию собрались несколько сотен автомобилистов.

Организатором мероприятия выступает Всеукраинская общественная организация «АвтоЕвроСила».

К участникам митинга вышла народный депутат Украины, лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Основное требование — принятие парламентом законопроекта об исключении легковых авто из перечня подакцизных товаров и отмене нормы о взимании по их реализации акцизного налога. Также законопроект №3704 упрощает таможенные процедуры оформления и регистрации автомобилей на иностранных номерах.

Участники акции требуют от парламентариев собрать Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, проголосовать за законопроект №3704 на комитете, поставить его на голосование Верховной Рады, принять законопроект №3704 и передать на подпись Президенту.

По словам организаторов, акция может быть продлена до среды 4 ноября.

Как сообщала Одесса News, вечером 2 ноября из Одессы для участия в митинге выехало более 50 автомашин.

Фото: Одесса News/Александр Александров