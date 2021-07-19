Фанаты «моряков» протестовали против засилья «динамовцев» в «Черноморце»

18 июля на тренировочную базу футбольного клуба «Черноморец» в Совиньоне прибыли несколько десятков фанатов чёрно-синих, недовольных включением в тренерский штаб специалистов киевского «Динамо».

Как сообщает «Думская», ультрас одесского “Черноморца” просят “киевский десант” покинуть одесскую команду. Свою просьбу они адресовали нынешнему главному тренеру одесситов Юрию Морозу. В противном случае, фанаты обещают на каждом домашнем матче устраивать акции неповиновения.

«По мнению активных болельщиков, ставка на столичную «агентуру» — игнорирование многолетних традиций «Черноморца», для которого во все годы (и советского, и украинского клубного футбола) «Динамо» считалось главным раздражителем и принципиальным соперником», — говорится в сообщении.

Ранее «Черноморец» покинули Ринар Валеев (воспитанник футбольной школы «Черноморец»), Артём Ковбаса (киевлянин, выступал за «Динамо-2» и «Оболонь-Бровар», в «Черноморце» играл с сентября 2020-го), Артём Козак (уроженец Ковеля, за «Черноморец» выступал с августа 2020 года), Дмитрий Поспелов, (одессит, в «Черноморце» — с августа 2020 года).

В июле по обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты между одесским «Черноморцем» и двумя футболистами, воспитанниками ДЮСШ «Атлет» (Киев) Романом Яловенко и Богданом Курилко, а также с Михой Горопевшеком, уроженцем Словении.

«Желаем футболистам успешного продолжения спортивной карьеры и благодарим за профессиональное отношение к делу», — прокомментировали расставание с игроками в администрации клуба.

По сообщению ФК «Черноморец», 5 июля продлены сроки действия контрактов с футболистами «Черноморца» Сергеем Кравченко и Бекой Вачиберадзе.

9 июля форвард команды «моряков», воспитанник СДЮШОР «Черноморец», одессит Андрей Штогрин продлил своё трудовое соглашение с футбольным клубом.

12 июля два футболиста «Черноморца» подписали новые контракты: форвард Владислав Бугай (киевлянин, в «Черноморце» с сентября 2020 года) и центральный защитник Евгений Мартыненко, воспитанник СДЮШОР «Черноморец».

13 июля ФК «Черноморец» продлил контракт с защитником Петром Долговым (уроженец Болграда), голкипером Даниилом Варакутой (херсонец, в «Черноморце» с августа 2017 года), полузащитником Максимом Брагару (родился в Рени, в «Черноморце» — с июля 2019 года).

16 июля голкипер Алексей Паламарчук (родился в Бендерах, в «Черноморце» — с января 2020 года) и полузащитник Илья Путря (из Бердянска, в «Черноморце» — с сентября 2020 года) продлили свои трудовые соглашения с ФК «Черноморец».

Первый матч в Премьер-Лиге «Черноморец» сыграет с черниговской командой «Десна» на стадионе имени Гагарина в Чернигове 25 июля.

Фото: Думская, ФК»Черноморец»

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