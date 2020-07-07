Ломаченко и Усик вошли в топ-5 лучших боксёров современности

Авторитетное издание The Ring составило рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории.

В опубликованном в Instagram списке первую строчку занял «регулярный» чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

Сразу за ним оказался украинский обладатель титулов лёгкого дивизиона по версиям WBA, Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирного боксёрского совета (WBC Franchise) житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко. Замкнул тройку лидеров чемпион WBA и Международной боксёрской федерации (IBF) в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ.

Также в топ-5 оказался и экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте друг Ломаченко Александр Усик.

Топ-5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring:

1. Сауль Альварес

2. Василий Ломаченко

3. Наоя Иноуэ

4. Теренс Кроуфорд

5. Александр Усик.

Кстати, WBC сообщил о ситуации в лёгком дивизионе, где у организации вскоре будет сразу четыре чемпиона (франчайзинговый, обычный, временный и бриллиантовый).

WBC в своём Instagram также подтвердил, что Василий Ломаченко в сентябре проведёт унификацию с обладателем титула IBF американцем Теофимо Лопесом.

«В сентябре франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко встретится с чемпионом IBF Теофимо Лопесом в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Чемпион WBC Дэвин Хэйни проведёт добровольную защиту против соперника, имя которого будет названо в ближайшие дни. Затем он устроит две обязательные защиты своего титула. Чемпион мира в нескольких весовых категориях Хорхе Линарес и Хавьер Фортуна встретятся на ринге в августе. Дата боя Люка Кэмпбелла и Райана Гарсия будет определена позже. Этот турнир в лёгком дивизионе наверняка станет потрясающим развлечением для всего мира», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о том, как Василий Ломаченко в своих родных краях готовился к ответственному бою с Лопесом.