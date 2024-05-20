Элина Свитолина занимает 17-е место в мировом теннисном рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг спортсменок на 20 мая.

Об этом сообщает издание Большой теннис Украины.

Отмечается, что первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина поднялась на 17-е место (+2 ступени), а Даяна Ястремская из Одессы – на 32-е (+1).

Представительница Одессы родом из Николаева Екатерина Байндль (Козлова) на 169-м месте (+2 ступеньки).

Рейтинг WTA продолжает возглавлять Ига Швентек из Польши. Далее следует «нейтральная» Арина Соболенко, третьей «ракеткой» мира является американка Кори Гофф.

Одесса News информировала об участии в турнире WTA 1000 в Риме (Италия) двух теннисисток из Одессы — Элины Свитолиной и Даяны Ястремской.

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