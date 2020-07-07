Традиционная велогонка «Мемориал Уточкина» пройдёт в Одессе 12 июля

12 июля в Одессе состоится 19-я традиционная велосипедная гонка «Мемориал Уточкина».

В соревнованиях примут участие велосипедисты различных возрастных категорий — от начинающих спортсменов до заслуженных ветеранов велоспорта города Одессы.

Старт состоится 12 июля в 8:30 по адресу: г. Одесса, ул. Маразлиевская угол ул. Троицкой, вдоль парка им. Т.Г. Шевченко.

Велогонка будет проходить с соблюдением карантинных требований.

Движение автотранспорта на участках проведения велогонки будет временно ограничено.

Так, 12 июля с 8:30 до 12:00 будет временно перекрыт въезд на ул. Маразлиевскую (от ул. Троицкой до пер. Нахимова) и в Сабанский переулок личного транспорта граждан, кроме спецавтотранспорта и промаркированных автомобилей, участвующих в соревнованиях.

Маршрут соревнований:

