Матч «Черноморец» – «Шахтёр» открыл пограничник, защищавший Мариуполь

Первый символический удар по мячу в футбольном матче между одесским «Черноморцем» и донецким «Шахтёром», прошедшем 1 мая на стадионе «Левый берег» в Киевской области в рамках Украинской Премьер-лиги, нанёс пограничник Артём Лавренюк.

Об этом в Теlegram сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что свой военный путь Артём начал в 2012 году в Донецком пограничном отряде. С началом полномасштабного вторжения военный оборонял Мариуполь. Во время отражения вражеского нападения на «Азовсталь» получил ранение, 9 месяцев пробыл в плену.

Матч завершился победой «Шахтёра» — 4:1, — сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

Как информируют спортивные комментаторы «моряков», начало игры получилось стремительным. Прошло чуть больше четверти часа матча, а мяч успел трижды побывать в воротах. Счёт открыли футболисты «Шахтёра». «Моряки» ответили ярким проходом Авагимяна, пошёл пас на 11-метровую отметку Васильеву, у которого удар не получился, но мяч попал к свободному от опеки Бадибангу – 1:1.

«Шахтёр» продолжал создавать серьёзные моменты и часто бить по воротам «Черноморца». «Горняки» уверенно довели игру до победы.

Турнирная таблица УПЛ теперь выглядит так: «Шахтёр» – 64 очка (после 26-ти игр), «Динамо» – 57 (25), «Кривбасс» – 54 (26), «Днепр-1» – 45 (26), «Рух» – 44 (26), «Полесье» – 42 (26), «ЛНЗ» – 32 (26), «Ворскла» – 30 (26), «Колос» – 29 (25), «Черноморец» – 29 (26) , «Заря» – 27 (25), «Александрия» – 26 (26), «Оболонь» – 22 (26), «Верес» – 20 (25), «Минай» – 19 (26), «Металлист 1925» – 19 (26).

Одесса News информировала, что в рамках 25-ого тура Украинской футбольной Премьер-лиги. «Кривбасс» в апреле 2024 года в Одессе победил команду «Черноморец» – 2:1.

Фото: ФК «Черноморец», Госпогранслужба

Видео: ФК «Черноморец»

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