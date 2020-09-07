Это было зрелищно: более 900 пловцов покоряли открытую воду Odessa Oceanman

На одесском Ланжероне в течение двух выходных дней проходил спортивный праздник покорения открытой воды Odessa Oceanman-2920.

Несмотря на непогоду, для участия в заплывах зарегистрировалось более 900 человек.

Как сообщает корреспондент Одесса News, первыми стартовали стайеры на дистанцию «Oceanman» в 10 километров, однако, из-за непогоды заплыв сократили до 7,5 км.

Были желающие и в других сериях заплывов: «Half Oceanman» — 5 km; «Sprint»- 2 km; «OceanTeam» — 3×500 m; «Oceankids» — 500 m; «Charity Race» — 1 km. Дистанцию 5 км преодолевали более 500 участников.

Победителей на берегу ждали памятные награды, а лидеры каждой категории автоматически получили возможность принять участие в финале международных соревнований «Oceanman».

Победителем в заплыве на дистанцию 7,5 километра стал харьковчанин Станислав Галуненко, преодолевший дистанцию за 1 час и 45 минут. Чемпион прошлого года Михаил Перепелица пришёл вторым, отстав от лидера всего на 3 секунды. Среди женщин уже третий год подряд победила Анна Пасичник (2 часа 02 минуты).

В заплыве на 5 километров среди мужчин победа досталась киевлянину Владиславу Русакову. Среди женщин лучшей была Яна Степанова.

Как сообщала Одесса News, «Oceanman» — уникальный международный проект, который предоставляет возможность проверить собственные силы, выносливость и смелость.

Фото: Ю.Зозуля\Укринформ, ТАЙМЕР