Баскетболисты «Одессы» одержали первую победу в сезоне

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Одесса» победила на выезде «Запорожье» 87:77.

Об этом сообщает XSport.

«Одесса» нокаутировала хозяев ещё в первой четверти (28:14) и в дальнейшем гости уверенно удержали победное преимущество.

87:77 — первая победа «Одессы» в сезоне. Самые результативные игроки матча: Брюс Мэйси (29 очков) — «Одесса» и Брэндон Рэндольф (19 очков) — «Запорожье».

Главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче с «Одессой»:

«Сказать, что я разочарован, – ничего не сказать. Моему разочарованию нет предела. К сожалению, план В и план С не сработал. Всё время находились два игрока, которые, как в сказке, делали всё наоборот. Вся команда сегодня сыграла безобразно».