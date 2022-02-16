Харьковчанин завоевал в Пекине для Украины первую и пока единственную медаль

Спортсмен по фристайлу Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в лыжной акробатике на пекинской Олимпиаде.

Харьковчанин отметил, что невероятно счастлив именно в День единения Украины принести родной стране олимпийскую награду и поблагодарил за поддержку всю Украину, сообщает НОК Украины.

«Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День единения олимпийскую медаль. Эта награда для нашей страны! Соревнования в Пекине были очень тяжёлыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019. Очень рад, что исполнил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца!», — сказал спортсмен.

Он также ответил на вопрос о существующих мифах о знаменосцах сборной.

«Как вы знаете, существует много мифов, что это плохая примета. Однако смотрите сами — я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства — это большая честь и гордость! Теперь могу сказать, что примета фартовая», — добавил Александр.

Кстати. Эта олимпийская медаль стала второй для спортсмена, сделав его самым титулованным украинским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр и первая — на Олимпийских играх в Китае. Серебро Абраменко – девятая медаль в истории Украины на ОИ.



Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod