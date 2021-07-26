Свитолина одолела немку в Токио, Козлова проиграла бельгийке в Гдыне

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина преодолела первый круг олимпийского теннисного турнира в Токио.

За выход во второй раунд соревнований Свитолина в трёх сетах нанесла поражение немке Лауре Зигемунд — 6:3, 5:7, 6:4, сообщает XSPORT.

Матч продолжался 3 часа 5 минут.

В своём послематчевом интервью Свитолина отметила, что в этом поединке был показан «неплохой теннис»:

«Игра получилась напряжённой, потому что мы показали неплохой теннис. Игра была достаточно плотная, хорошие розыгрыши. Конечно, из-за жары нужно ожидать, что будут небольшие спады. Нужно это принимать и бороться не только с соперницей, но и с кондициями… Здесь всё время уходит на тренировки, на восстановление. К картонной кровати я уже приспособилась, мне даже нравится, что она такая жестковатая. Я сплю достаточно хорошо. А вот погодные условия достаточно тяжёлые. Только часа в четыре падает температура, и играть очень комфортно. А до этого — очень-очень сложно: не только жара давит, но даже кроссовки горят. Но мы все в одинаковых условиях, кто крепче и лучше подготовлен, тот и на коне».

Путёвку в третий круг турнира Свитолина разыграет с австралийкой Томлянович.Теннисный турнир Олимпиады-2020 пройдёт до 1 августа.

Другая теннисистка, жительница Одессы Екатерина Козлова завоевала право сыграть в полуфинале турнира WTA 250 BNP Paribas Poland Open в Гдыне (Польша) с призовым фондом 235 тыс 238 долл.

В субботу Екатерина (№141 WTA) за 2 часа 50 минут победила Катаржину Каву (Польша, 143) — 5:7, 7:5, 6:1. В этот же день теннисистка уже в 1/2 финала сыграла против бывшей украинки Марины Заневской (WTA 165), которая в 2016 году приняла бельгийское гражданство, и проиграла ей — 2:6, 6:4, 3:6.

Козлова впервые в этом сезоне вышла в полуфинал турнира WTA и поэтому наверняка войдёт в топ-130 рейтинга.

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