В Китае испытали электрический корабль

Государственная электросетевая корпорация Китая протестировала электрический грузовой корабль Zhongtiandianyun 001 на самой длинной реке Евразии Янцзы.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Xinhua.

«В пятницу электрическое судно с грузоподъёмностью в одну тысячу тонн было успешно испытано в водах реки Янцзы в районе Чанчжоу в провинции Цзянсу», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, в судне под названием Zhongtiandianyun 001 встроены литий-ионная батарея и суперконденсатор. Вместе их мощность достигает 1 458 кВт в час, что является эквивалентом 40 электрокаров.

В Государственной электросетевой корпорации Китая заявляют, что судно может проплыть 50 км после 2,5-часовой зарядки.



Отмечается, что в провинции Цзянсу построено 4 918 зарядных станций в восьми городах у реки Янцзы. Вместе они ежегодно смогут заряжать судна на 57 миллионов кВт, что приведёт к экономии более 20 тысяч тонн дизеля и уменьшению выбросов оксинитрида на более чем 600 тонн и диоксида серы на более чем 200 тонн.

Как сообщала Одесса News, Китайская академия космических технологий работает над созданием орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию в космосе и передавать её на Землю.