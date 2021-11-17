Одесский фотограф получил золотую медаль на фотоконкурсе в Китае

Одесский фотограф Евгений Самученко удостоен золотой медали на международном фотоконкурсе Smile World в Китае.

Он победил в рубрике “Документалистика и путешествия”, сообщает Культурометр.

Для участия Евгений прислал фото “На Розовой планете”. Сделано оно в Украине на знаменитом Розовом озере в Херсонской области. Как сообщала Одесса News, эту работу Евгения Самученко напечатали в майском (2020 г.) журнале National Geographic.

Сейчас Евгений находится в Гималаях на высоте 4000 метров над уровнем моря и делает новые удивительные снимки.

Кстати. Евгений Самученко – известный фотограф из Одессы, лауреат и призёр многочисленных международных конкурсов фотографии. Его основная специализация – пейзажи и путешествия.

Как информировала Одесса News, в январе 2021 года Евгений Самученко одержал очередную победу на международном фотоконкурсе — второе место на Cotient World Photography Award в Великобритании за фотоработу с изображением семьи приматов.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat