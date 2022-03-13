Украина завершила Паралимпиаду в Пекине: 29 медалей и второе общекомандное место

Сборная Украины завершила выступление на XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине (Китай).

За девять соревновательных дней украинские спортсмены выиграли 29 медалей: 11 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых, и в итоге заняли второе место в общекомандном зачёте и по общему количеству наград, сообщает Укринформ.

Сборную Украины в двух видах спорта (биатлоне и лыжных гонках) представляли 29 спортсменов: 20 паралимпийцев (13 — с поражением опорно-двигательного аппарата, 7 — с поражением зрения) и 9 спортсменов-лидеров (гайдов).

Сборная Украины показала самый лучший результат на зимних Паралимпиадах, начиная с 1998 года. На счету «сине-жёлтых» за семь «белых» Игр уже 141 награда: 38 золотых, 51 серебряная и 52 бронзовые.

Всего в китайской столице было разыграно 78 комплектов наград в шести видах спорта. Медали Пекина-2022 завоевали представители 19 стран мира из 46 команд-участниц.

Больше всего медалей у Китая — 61 (18 золотых, 20 серебряных, 23 бронзовые). Первую тройку медального зачета замкнула сборная Канады — 25 наград (8, 6, 11).

Следующие XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в столице Франции Париже.

Кстати. Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2022 из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

Как сообщала Одесса News, 20 февраля на национальном стадионе «Птичье гнездо» столицы Китая прошла торжественная церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады-2022. Более 4 тысяч спортсменов из 95-ти стран выступили в 15-ти видах спорта и разыграли 109 комплектов наград.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod