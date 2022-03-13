В Одесской области запретили повышать цены на продукты, лекарства и горючее

Власти Одесской области запретили повышать цены на товары первой необходимости.

Такое заявление обнародовал руководитель Одесской военной администрации Максим Марченко в Facebook, передаёт Одесса News.

«Держим на контроле бесперебойные поставки муки, сахара и гречки. Также издал распоряжение относительно контроля запрещения повышения цен», — отметил Марченко.

По сообщению предприятия «Килия Титан» в Facеbook, с учётом военного положения в некоторых торговых сетях, например, в супермаркетах «Солнечный» (город Вилково), универсаме «Тургеневский» (город Килия), в магазинах сети «Бурёнка», появились социальные полки с бесплатными товарами первой необходимости, над которыми разместили надписи «Можешь – положи, нуждаешься — возьми».

Как сообщала Одесса News, 11 марта Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил один из крупных супермаркетов на Черёмушках, пообщался с администрацией и ознакомился с ассортиментом товаров.

Кабмин Украины принял решение о контроле за ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты, горючее. Областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослечебслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами социально значимых продуктов питания, лекарств и горючего.

Фото: Facеbook

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