Враг вновь нанёс авиаудар по Ивано-Франковску

13 марта около 7.40 в Ивано-Франковске раздались звуки двух взрывов.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News в Ивано-Франковске.

Мэр города Руслан Марцинкив в своём видеообращении сообщил, что по предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту, детали устанавливаются.

“По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали её устанавливаются”, – отметил Марцинкив в Facebook.

Он подчеркнул, что «цель врага – посеять панику и страх».

“Враг может и будет наносить удары в тылу Украины. Надо быть максимально внимательными и осторожными, когда вы слышите сообщение об опасности из официальных источников (от меня, от руководителя военной администрации или из приложения «Тревога»). И следуйте указаниям, которые вам дают!”, — отметил городской голова Ивано-Франковска.

Также он попросил жителей районов города, приближённых к аэропорту, по возможности, переехать.

Позже Марцинкив в Фейсбуке сообщил, что инфраструктура Ивано-Франковского аэропорта вследствие вражеских обстрелов почти разрушена.

«Сегодня нанесён третий удар по аэропорту. Инфраструктура почти разрушена», – сказал Марцинкив. Он сообщил также, что по предварительным данным, жертв вследствие обстрела нет. Чиновник с удивлением отметил, что удары по аэропорту были нанесены после отбоя воздушной тревоги. «Но эти команды отдают военные, а не городской голова», — подчеркнул мэр.

Как сообщала Одесса News, авиация РФ утром 13 марта ударила по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области (Яворивский полигон).

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