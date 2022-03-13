Начальник Одесской облвоенадминистрации проверил блокпосты

12 марта начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил блокпосты и 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода.

Об этом сообщается на странице Одесской облвоенадминистрации в Facebook.

«Ребята работают, Одесщина в безопасности! Убедился, что наши военнослужащие готовы выполнять любые задачи по обороне области!» – сказал Максим Марченко по итогам проверки.

Фото: Facebook/ООВА

Как сообщала Одесса News, 12 марта распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко комендантом Одесской области назначен заместитель начальника Южного территориального управления военной службы правопорядка БЫКОВЕЦ Александр Михайлович.

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