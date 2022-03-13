Назначен новый комендант Одесской области

12 марта распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко комендантом Одесской области назначен заместитель начальника Южного территориального управления военной службы правопорядка БЫКОВЕЦ Александр Михайлович.

Текст распоряжения опубликован на странице Одесской облвоенадминистрации в Facebook.

«Считать утратившим силу распоряжение председателя Одесской областной государственной администрации, начальника Одесской областной военной администрации от 03 марта 2022 года №6/К-2022», — говорится в распоряжении.

Ранее комендантом был начальник Южного территориального управления военной службы правопорядка Сергей ТРАЧУК.

Как сообщала Одесса News, распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 13 марта 2022 года на территории Одессы и Одесской области введён комендантский час с 20:00 до 06:00.

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