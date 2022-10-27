27 октября катер ВМС ВСУ уничтожил дрон-камикадзе

Один из катеров ВМС ВСУ сегодня, 27 октября, уничтожил вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136».

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

«Сегодня в Чёрном море одним из катеров Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины был уничтожен вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136», — говорится в сообщении.

Также сегодня, 27 октября, около 8 утра, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Юг» сбит российский ударный вертолёт Ка-52, а около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» ВС сбит российский штурмовик Су-25.

Как сообщала Одесса News, с 22.00 до 24.00 26 октября по Украине было выпущено более двух десятков «Shahed-136», в том числе 15 «шахедов» уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

Инфографика: ВМС, ВС ВСУ/Facebook

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