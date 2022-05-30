Текущая оперативная обстановка на Юге: враг продолжает подтягивать резервы

Текущая оперативная обстановка на юге Украины по итогам прошедшего дня характеризуется как динамичная и напряжённая.

Об этом говорится в утренней сводке по Оперативному командованию «Юг» в Facebook.

Отмечается, что враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи.

Карта боевых действий по сост. на 29 мая 2022 года, составленную разведкой Великобритании

В частности, недалеко от Херсона идёт выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.

«В то же время, наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов», — говорится в информации.

ОК «Юг» сообщает, что воздушная разведка россиян с помощью БПЛА «Орлан-10» обернулась его утратой. Тогда были применены вертолёты Ми-8, с помощью которых противник разведывал наши позиции и пытался их атаковать.

Отмечается также, что в течение прошедших суток враг коварно покрывал артиллерийским огнём Николаев, поразив промышленную инфраструктуру, детский спортивный комплекс, жилые кварталы и торговые точки. Один человек погиб, среди гражданского населения есть раненые.

В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией ВСУ обеспечены потери врага за сутки в количестве 67 человек, уничтожены 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня «Град», 3 самоходных гаубицы «Мста-С», 3 единицы бронированной и 13 – автомобильной техники. Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

В Чёрном море корабельная группировка вражеских сил продолжает держать под прицелом ракетных ударов территорию Украины.

«Несмотря на заявленные инициативы по организации гуманитарных коридоров для возобновления судоходства, меры по разминированию моря рашисты не принимают, что лишний раз подчёркивает фальшивость провозглашённых ими намерений», — сообщается в информации.

ОК «Юг» просит не пренебрегать предупреждениями об опасности как в воздухе, так и вдоль побережья.

«Помните, что силы обороны приняли меры по недопущению высадки десанта, а враг заминировал море. После шторма возможны случаи отрыва якорных мин и выброса их на побережье. В связи с этим пляжный отдых не только опасный, но ещё и раздражающий момент для врага, который, несмотря на законы и правила войны, не гнушается атаками на скопление мирных граждан. Будьте бдительны и внимательны как к окружающей среде, так и к информационному полю. Не позволяйте дезориентировать себя недостоверными данными», — резюмируется в военной сводке.

Как сообщала Одесса News, утром 30 мая подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования «Юг» была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа «Х».

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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