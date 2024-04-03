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Общие боевые потери противника за время войны составили почти 445 тысяч военных

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Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 3 апреля 2024 годов ориентировочно составили личного состава 444370 (+710 за последние сутки) человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков ‒ 7009 (+11, боевых бронированных машин ‒ 13368 (+18), артиллерийских систем – 11142 (+30), РСЗО – 1025 (+2), средств ПВО ‒ 745 (+1), самолётов – 347, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17), крылатых ракет ‒ 2059 (+1), корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 14813 (+30), специальной техники ‒ 1838 (+6).

Одесса News информировала. что 2 апреля 2024 года украинские беспилотники атаковали в российской республике Татарстан нефтеперерабатывающий завод и предприятие по изготовлению дронов типа Shahed.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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