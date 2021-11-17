Azur Air Ukraine открывает прямой рейс из Одессы на египетский курорт

Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine открывает 25 ноября новый рейс из Одессы в египетский город Марса-эль-Алам на побережье Красного моря.

Об этом сообщает Укринформ.

«Авиакомпания Azur Air Ukraine запускает 25 ноября регулярные перелеты по маршруту «Одесса-Марса-эль-Алам». Еженедельные рейсы будут продолжаться всю зимнюю навигацию — до 24 марта 2022 года», – отметили в компании.

Вылеты из Одессы каждый четверг – в 13 ч 10 мин, прибытие в Марса-эль-Алам – в 16 ч 55 мин. Рейсы из египетского аэропорта – в 8 ч 25 мин, прибытие в Одессу – в 12 ч 10 мин.

Перелёты будет совершать каждый четверг экипаж лайнера Boeing 737-800.

Как сообщала Одесса News, украинская авиакомпания SkyUp Airlines начнёт летать в Тель-Авив из Одессы в декабре 2021 года.

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