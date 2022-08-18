18 августа из порта «Черноморск» вышел балкер «I Maria» с агропродукцией для Египта

18 августа ещё одно судно, загруженное агропромышленной продукцией, вышло из одного из портов Одесской области — «Черноморск».

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Утром ещё одно судно вышло с украинской агропромышленной продукцией в порт назначения. Также очень важный момент тот, что корабли идут к нам на загрузку. Сегодня четыре корабля должны зайти, два из них, насколько мне известно, уже в одном из портов, они загружаются украинской пшеницей и после этой процедуры должны пойти по определённому маршруту”, — сказал Братчук.

Он отметил, что маршрут безопасный, и поблагодарил ВСУ за освобождение острова Змеиного, что являлось ключевым фактором в открытии этого проекта.

Также представитель ОВА поблагодарил гарантов этого проекта — ООН и Турцию.

По информации Администрации морских портов Украины, балкер «I Maria» с 33 тыс. тонн кукурузы отправился по «зерновому коридору» из порта Черноморска. Судно следует в пункт назначения на север Африки, через несколько дней оно прибудет в Египет.

Как сообщала Одесса News, в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции из портов Большой Одессы по состоянию на 17 августа отправились 24 судна с более 600 тыс. тонн агропродукции.

Фото: АМПУ, Укринформ

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