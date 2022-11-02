На юге страны враг ведёт оборонительные действия и старается удержать позиции

Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении существенных изменений за истекшие сутки не претерпела: остаётся стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведёт оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи.

Так характеризует военную ситуацию за вчерашний боевой день представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 1.11.2022

По позициям ВСУ, прилегающим к линии фронта громадам и тыловым районам враг бьёт из всего имеющегося вооружения, использует авиацию и дроны-камикадзе. Более трёх десятков вылетов совершены беспилотниками-шпионами, — говорится в военной сводке.

Отмечается, что вчера в полдень реактивной системой залпового огня враг ударил по Марганецкой громаде Никопольщины со стороны Энергодара. Обошлось без потерь и разрушений. Кроме того, двумя ударными дронами-камикадзе типа «Ланцет» противник атаковал украинские позиции в Бериславском и Николаевском районах Херсонской области. Без жертв, — проинформировал офицер ОК «Юг».

В результате боевого столкновения разведывательных групп вблизи Дудчан противник, понеся потери, отступил.

«Демонстрируя свой протест против зерновой инициативы, рашисты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-Лиманском канале. Четыре раза парой вертолётов Ка-52 враг бил по нашим позициям и освобождённым сёлам Херсонщины, а после обеда добавил штурмовую авиацию. Предварительно – без людских потерь», — отметил Назаров.

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и технике врага, а также по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 160 огневых задач.

Потери вражеских войск за сутки составили: 25 военных, три РСЗО «Град», самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона», зенитно-ракетный комплекс «Тор», 11 единиц автобронетехники, три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки потери врага на южном фронте составили: 21 военнослужащий, военный автомобиль и миномёт.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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